Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden bir dünyada ortaya koydukları irade ve liderlikle ilham, cesaret ve umut aşılayan kadınların başarılarına dikkat çekmek amacıyla MediaCat tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Fark Yaratan Kadınlar Seremonisi, 12’nci yılında 11 başarılı kadını ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Kültür-Sanat, Pazarlama/Marka, Bilim, Sosyal Sorumluluk, Yetenek Yönetimi, Sınırların Ötesi, Girişim, Reklam, Gastronomi ve Spor olmak üzere toplam 10 kategoride ilham veren, cesaret aşılayan ve yalnızca kadınlara değil tüm genç nesillere umut aşılayan 11 isim karşınızda…

Fark Yaratan Kadınlar 2024

Kültür Sanat: Demet Evgar, Oyuncu

Pazarlama/Marka: Selcen Tokgöz Özkan, Barilla Türkiye Pazarlama Direktörü

Bilim: Prof. Dr. Ayşe Zarakol, University of Cambridge Uluslararası İlişkiler Profesörü

Sosyal Sorumluluk: Ebru Şenel Erim, Unilever Türkiye & Kuzey Afrika ve Orta Doğu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı / Yönetim Kurulu Üyesi

Sosyal Sorumluluk: Dilara Koçak, Beslenme Uzmanı & Sürdürülebilir Yaşam Elçisi & The Good Wild Kurucu Ortağı

Yetenek Yönetimi: Ayşe Barım, ID İletişim Kurucu ve Yaratıcı Yönetmen

Sınırların Ötesi: Milka Karaağaçlı İnce, Kısmet by Milka Kurucu ve Kreatif Direktör

Girişim: Zülal Tannur, NeuroVision AI ve FROM Your Eyes Kurucu & CEO

Reklam: Setenay Özcan Yıldırım, Ogilvy 4129 ECD

Gastronomi: Sinem Özler, Şef

Spor: Öznur Cüre Girdi, Milli Para Okçu