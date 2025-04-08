ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray’da, yeni görev döneminde ikinci kez kabul etti. Trump ve Netanyahu görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlemek yerine, sınırlı sayıda gazetecinin katıldığı bir toplantıda Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile çatışma istemediklerini belirten Netanyahu, Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı saldırı üssü olarak kullanılmamasını istediklerini söyledi. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istediklerini vurgulayan Netanyahu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerinin, bu konuda kendilerine yardımcı olmasını beklediklerini vurguladı. Türkiye ile bu çatışmanın nasıl önlenebileceğini görüştüklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanının bu meselede daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağına inandığını dile getirdi.

Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendiren AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkemizin Güney sınırlarında devlet kalmadığını, olanların ismi olan ancak hükmü olmayan yapılar haline geldiğini belirtti. Çelik, "İsrail’le komşu haline geldiğimizi defaatle ifade etmiştim." dedi.

Trump ve Netanyahu arasında kurulan diyalogun, Türkiye için önemli bir uyarı olduğunu vurgulayan Çelik, "Dün Trump’ın insanlık düşmanı Netanyahu’yla, Türkiye üzerine kurdukları diyalog bize bundan sonrası için hazır olmamız için açık bir işarettir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Çelik, "Arz-ı mev’ud, Armageddon vb komplo dediğimiz şeylerin aslında bunların varlık sebepleri olduğunu anlamalıyız." dedi.

Son olarak, Türkiye'nin bu sürece karşı akıllı, cesur, hazır ve kararlı olması gerektiğini belirten Çelik, “Alemde Şer, bizde de, Türk’te de ER tükenmez”. şeklinde meşhur bir sözü hatırlattı.