AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in ailesi, babasının ardından bir süre içinde ikinci acı kaybını yaşadı. Çelik'in annesi Hedise Çelik (97), bu sabah hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile annesinin vefatını kamuoyuyla paylaştı.

"Çok kıymetli babamdan iki hafta sonra yine bir pazar günü çok kıymetli Annem Hedise Çelik sabah vakitlerinde hakkın rahmetine kavuştu. Bugün ikindi namazına müteakip Yıldırım Bayezid Camii’nden Baruthane Mezarlığına defnedilecektir. İnşaallah size layık evlatlar olarak yaşadık bundan sonra da amel defterlerinizi açık tutacak evlatlar olacağız. Çok özleyeceğim rabbim cennetinde buluştursun inşallah."

Faruk Çelik'in babası da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti.