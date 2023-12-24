21, 22 ve 23. dönemde Bursa milletvekili olarak görev yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik hayatını kaybetti.

Faruk Çelik acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Asırlık çınar binbir zahmetle, meşakkatle bizleri hayata hazırlayan babam Hacı Yaşar Çelik bu sabah emanetini teslim etti. Sen iyi bir mümin iyi bir babaydın. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanın cennet olsun. Cennetinde buluştursun.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Faruk Çelik'in babası Merhum Hacı Yaşar Çelik bugün ikindi namazına müteakip Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

BAKAN URALOĞLU: MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merhum Çelik için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Uraloğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Artvin Milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik'in babası, Yaşar Çelik amcamızın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum.