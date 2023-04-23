Pop müzik ve show dünyasının ünlü ismi Faruk K 50. yaş gününü ünlü işletmeci dostu, Ferdi Aydın’ın yeni açtığı HAN 120’de kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı işletmeci İstiklal caddesinde açtığı yeni nesil meyhane Han 120 çatısı altında sanatçı dostu Faruk K’nın 200 yakın dostunu ağırlarken 50. yaşına büyük bir keyif ve eğlenceyle girdi.

Sanat dünyasında sevilen isimleri arasında en başta olan Faruk K, doğum gününde herkesle sevecen tavrıyla tek tek ilgilenirken ona gösterilen alakanın nedenini de gözler önüne serdi. Doğum gününde çok özel hediyeler aldığını ifade eden Faruk K, çok mutlu olduğunu hediye almayı da vermeyi de çok sevdiğini sözlerine eklerken sevilmek en güzel armağan vurgusunu yaptı.