BUTTİM, Fashion Week Türkiye’nin Bursa ekspozisyonuna ev sahipliği yaptı. BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, “Fashion Week Türkiye gibi geniş kapsamlı bir moda organizasyonunu merkezimizde gerçekleştirmek kentimizin uluslararası tanıtımına destek oldu.” dedi.BURSA (İGFA) - Uluslararası moda organizasyonu Fashion Week Türkiye’nin Bursa ekspozisyonu ilk kez Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 17’ncisi düzenlenen organizasyonda, 17 farklı defile ile ünlü tasarımcı ve markalar yeni koleksiyonlarını moda severlerle buluşturdu. Organizasyon, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisine sahne oldu.

“BUTTİM’DE OLMAK BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ”

Organizasyonun açılışında konuşan Fashion Week Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapımcısı Emrah Kayihan, “Fashion Week Türkiye’yi İstanbul’da ve uluslararası düzeyde farklı ülkelerde gerçekleştiriyoruz. Bugün, kendi şehrim Bursa’da ve tekstilin merkezi BUTTİM’de olmak benim için gurur verici. BUTTİM, bu organizasyonu kurarken benim ilham kaynağım oldu ve burayı örnek aldım. BUTTİM'in önünden geçerken burada bir organizasyon yapmam gerektiğini düşünürdüm. Yıllarca süren çalışmalarımızın ve kendimizi geliştirmemizin ardından, burada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Başta BUTTİM Başkanı Sayın Sadık Şengül ve Yönetim Kuruluna destekleri için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

“BÖYLESİNE BÜYÜK BİR ORGANİZASYON BUTTİM’E ÇOK YAKIŞTI”

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, "Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde yani tekstilin kalbinin attığı bu yerde böylesine büyük bir moda organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için gurur vericidir. Fashion Week Türkiye'nin sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, organizasyonu gerçekleştiren Fashion Week Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapımcısı Emrah Kayihan'a, ekibine, tasarımcılarımıza, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

“KENTİMİZİN EKONOMİSİNE VE KÜRESEL İMAJINA KATKI SAĞLIYOR”

Organizasyonun yalnızca bir moda organizasyonu olmadığının aynı zamanda Bursa'nın ekonomisine ve uluslararası imajına da katkı sağladığının altını çizen Başkan Şengül, "Fashion Week Türkiye sebebiyle Bursa'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, otellerden restoranlara, yerel işletmelerden ulaşım sektörüne kadar birçok alanda canlılık yaşanmasına sebep oldu. Organizasyon boyunca şehrimizde yaşanan bu ekonomik ivmenin, uzun vadede de kentimizin ticaret ve turizmine katkı sunacağına inanıyoruz." dedi. Şengül, "Bursa, tarihi, kültürü ve üretim kapasitesiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. BUTTİM olarak bu zenginlikleri uluslararası arenaya taşımak ve Bursa'mızın küresel ölçekteki tanınırlığını artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ev sahipliği yaptığımız bu önemli organizasyon, şehrimizin moda ve tekstil alanında uluslararası bir çekim merkezi olma potansiyelini gözler önüne serdi. Kentimizin uluslararası cazibesini artırmaya kararlıyız.” şeklinde konuştu.