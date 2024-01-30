Meclis tarafından onaylanan emekli maaşı zammı düzenlemesi, emekliler arasında beklentilere ve seçim öncesi ek zam iddialarına neden oluyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldı ve memur, SSK ve Bağ-kur emeklileri için zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Ancak bu artışlar, milyonlarca emekli tarafından yetersiz bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yeni emekli maaşı zammı düzenlemesi, takip eden hafta itibarıyla tüm Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin hesaplarına yansıyacak. Ancak bu zamların emekliler tarafından yeterli bulunmaması sebebiyle, Mart ayındaki yerel seçimler öncesinde emekliye seyyanen 4 bin TL zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, seçim öncesi AKP'nin İstanbul Adayı Murat Kurum ve Ankara Adayı Turgut Altınok'un emekli maaşı zammı konusundaki vaatlerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, "Zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli" diyerek, seçim yaklaştıkça ek zam ihtimalinin arttığını vurguladı.

Yapılan yüzde 49,25'lik zamın ve belirlenen en düşük 10 bin liranın emekliler arasında yeterli bulunmaması, seçim ekonomisi kapsamında ek zam beklentilerini güçlendirdi. Altaylı şu ifadeleri kullandı;

“Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Atınok ise, “Emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara’da. Bugün ülkemiz bu hala geldiyse emeklimizin saçındaki, sakalındaki akta, ellerindeki nasırda, yüzlerindeki her kırışıklıkta bu ülkeye hizmet vardır. Başımızın tacıdır”