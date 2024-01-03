Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray tribünlerinin lideri Sabahattin Şirin'e yönelik hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada, İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Altaylı'nın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini reddetti.
UltrAslan lideri Sabahattin Şirin'e karşı gerçekleşen hakaret nedeniyle verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderildi. Eğer İstinaf Mahkemesi tarafından karar onaylanırsa, Altaylı'nın 7 aylık hapis cezası kesinleşecek.Kaynak: HABER MERKEZİ