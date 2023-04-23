Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, il buluşmaları kapsamında 25 Nisan 2023 Salı günü Kayseri’ye gelecek.Mehmet Uzel (KAYSERİ İGFA)

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi il buluşmaları gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kayseri gelecek.

Genel Başkan Erbakan’ın Kayseri programı hakkında bilgiler veren Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Kınış, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 19.00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Kayseri Buluşması” toplantısına tüm Kayserilileri davet etti.

İl Başkanı Kınış, Genel Başkan Erbakan’ın Kayseri’de bir dizi etkinlik gerçekleştirerek, “Kayseri Buluşması” toplantısında önemli mesajlar vereceğine dikkat çekti.