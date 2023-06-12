Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Kartal’da İlçe binasında teşkilat ziyaretinde bulundu ve yerel basın ile kahvaltı programına katıldı. Erbakan, ‘’ Bu başarıyla 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ü Yeniden Refah Partisi’yle yeniden meclise taşımak nasip oldu’’ dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Kartal’da İlçe binasında teşkilat ziyaretinde bulundu ve yerel basın ile kahvaltı programına katıldı. Fatih Erbakan, seçim sonuçları sonrası partililere teşekkür ederken, yerel seçim için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan’a, program sonunda hediye takdim edildi.

‘’ Yeniden Refah Partimizden çıkan 5 milletvekili, çok büyük önem teşkil ediyor’’

Programa katılan Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, ‘’ Hem 28’inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hem de yeni kabinemize ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı hizmetler diliyorum. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu üzerinden belirleyici etkiye sahip olan Yeniden Refah Partimiz, yüzde 3’e yakın bir oy almış ve 5 milletvekiliyle seçimlerin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olmuştur. Bu başarıyla 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ü Yeniden Refah Partisi’yle yeniden meclise taşımak nasip oldu. Milli görüşü meclise taşıyan aziz milletimize ve bütün gayretlerini gösteren ve fedakarlık yapan teşkilatlarımıza da bir kez daha ayrıca teşekkürler ediyoruz. Partinin kendi listelerinden ve alın teriyle çıkartmasından ötürü Yeniden Refah Partimizden çıkan 5 milletvekili, çok büyük önem teşkil ediyor. Bir başka partinin listesinden, bir başka partinin oyuyla, seçmeniyle değil, kendi seçmeniyle, kendi oyuyla bu başarıyı göstermiştir’’ dedi.

‘’Türkiye genelinde bütün teşkilatlarımızla seferber oluyoruz ve şimdiden yerel seçimlerin çalışmalarını başlatıyoruz’’

Fatih Erbakan, ‘’ 4,5 sene gibi kısa bir süre içinde rakiplerimizin sahip olduğu pek çok imkandan yoksul olmamıza rağmen ilk girdiğimiz seçimde böyle bir sonucun alınması son derece önemli. Biraz evvel ifade ettiğim gibi seçimlerin kazanan partisi Yeniden Refah Partisi olmuştur. Yeniden Refah Partisini meclise taşıyan milletimize teşekkür ederken milletvekili çıkarmaya muvaffak olduğumuz İstanbul’umuzun, Kocaeli’mizin ve Konya’mızın seçmenlerine de ayrıca hususi teşekkürler ediyoruz. Ve Türkiye’de yüzde 7 barajını aştığımız Karabük, Kütahya, Bingöl ve Malatya’daki seçmenlerimize de ayrıca en içten teşekkürlerimi sunuyoruz. 2024 yerel seçimleri için çalışma vakti, bunun için en hızlı bir şekilde kollarımızı sıvıyoruz. Yerel seçimlerde bu seçimde aldığımız yüzde 3’lük oyu çok daha yukarıya taşımak için Türkiye genelinde bütün teşkilatlarımızla seferber oluyoruz ve şimdiden yerel seçimlerin çalışmalarını başlatıyoruz’’ diye konuştu.

‘’ Seçimin kaybedeni 7’li masadır’’

Sözlerine seçim sonuçları hakkında konuşarak devam eden Erbakan, ‘’Bu seçimin kazananları çok açık ve net bir şekilde Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yeniden Refah Partisi’yken kaydedenleri ise en başta Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Cumhurbaşkanı seçilmeye muvaffak olamamış ancak cumhurbaşkanı olacağım diye oyları sıfıra yakın 4 tane partiye bol keseden, korkak bir şekilde 2 grup kurulacak kadar sayıda 40 milletvekilini dağıtmıştır. Seçimin bir diğer kaybedenleri de HDP’dir yeşil soldur. Yüzde 11’den, yüzde 8’e kadar oyları 3 puan gerilemiştir. Seçimin kaybedeni 7’li masadır çünkü bütün çabalarına rağmen milletimiz kendilerine teveccüh göstermemiş, geçit vermemiştir. Ve tabii masadaki 4,5 partinin oylarının neredeyse sıfır olduğu bu seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. CHP’nin oyu yüzde 23 küsurdan 25’e gelmiştir. CHP oyunu kendisi hiç artırmasa bile bu dört tane partinin katkısı, 1,5 puan zor yapıyor ki; elbette CHP’nin kendisi de oyunu arttırdı. Muazzam harcamalar yapıldı, kendi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı oldu. İlla ki CHP’ye bir buçuk puan kendisi artırmıştır. Öyleyse bu 4 tane partinin katkısı aslında sıfırdır. Sıfır katkıyla da büyük bir kurnazlık sergileyerek 39 milletvekili çıkartmışlardır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkûmdur. Siyasette ancak milletin desteğiyle, milletin teveccühüyle bir yere gelinebilir. Millette karşılık olmaz, milletin desteği olmazsa başkalarını sırtından aldığınız milletvekilleriyle bir yere varabilmeniz mümkün olmaz. Bu seçimin bir diğer açık sonucu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’de ne yaparsa yapsın yüzde 25’i geçemeyeceği gerçeğidir. Doğal olarak 21 senede yıpranmış bir iktidar ve bu kadar motive oldukları, kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı yaptıkları bir seçimde dahi yüzde 25’i geçemedikleri bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Diğer yandan Yeniden Refah Partimizin de Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduğu ortaya çıktı. Biz bunu daha önce Yargıtay’ın açıkladığı resmi üye sayılarıyla ifade ederek, ‘Üye kaydı bakımından Yeniden Refah Partimiz Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir’ diyorduk şimdi artık almış olduğumuz oylar ve seçim sonucu ile bunu açık bir şekilde ortaya koyduk. 4,5 senede sıfırdan başlayıp bütün imkansızlıklara rağmen 1 milyon 529 bin oy almaya muvaffak olmuş ve Yeniden Refah Partimiz ve yüzde 3’e yakın son derece ciddi bir oyu elde etmiştir’’ ifadelerini kullandı.