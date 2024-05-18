Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu ve ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig’e düştü.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan Karagümrük’e maçın sonunda kötü haber geldi. Rakiplerinin aldığı sonuçlara göre kırmızı-siyahlıların ligin bitimine 1 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Fatih Karagümrük, İstanbulspor’un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Ligde geride kalan 37 haftada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Karagümrük 38 puanla 18. sırada kaldı.

İstanbul ekibi sezona Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde başlarken daha sonra onun yerine Şota Arveladze getirildi. Şota’nın ardından ise Tolunay Kafkas lige devam etti.

Fatih Karagümrük, 2020 yılında 1. Lig play-offlarını geçerek 36 yıl sonra Süper Lig’e çıkmıştı.