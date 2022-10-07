Saadet Partisi Fatih Mahalle Başkanı Fatih Şahin, mahallelerindeki iki farklı sorunu gündeme getirerek, “Kurumlar arası işlemeyen prosedür yüzünden vatandaş mağdur ediliyor” dedi.

Temizel Sokak’ta hız kesici olmadığını ve bu sebeple yayaların hayati tehlike yaşadığını belirten Saadet Partisi Fatih Mahalle Başkanı Şahin, Yeşilyurt Sokak üzerinde de gerekli kurumlara başvurmalarına rağmen görev tanımı karmaşıklığı nedeniyle asfaltlama çalışması yapılmadığını ifade etti.

Fatih Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

HIZ KESİCİLER KONULMALI

“Kıymetli İnegöllü hemşerilerim ve Fatih Mahallesi sakinlerimiz. Bugün, mahallemizde bulunan 2 farklı sorunu basın mensupları aracılığıyla kamuoyu gündemine getirmek istiyorum. Zira yapmış olduğumuz ikili görüşmelerde sorunlarımıza çözüm üretemedik. Öncelikli olarak Fatih Mahallemizde bulunan Temizel Sokak üzerinde hız kesici bulunmadığından dolayı yayalarımız her gün ölüm tehlikesi atlatıyor. Temizel Sokak üzerinde yoğun olarak yaya ve araç trafiğinin olması nedeniyle aciliyetli hız kesici konulmasını talep ediyoruz. Yine sokak üzerinden örnek verdik ama mahallemizde birçok lokal bölgede hız kesicilerin konulması insan sağlığı için şart denilebilir. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda çok üzücü bir olay yaşadık. Bir çocuğumuz araç altında kalarak hayatını kaybetti. Buna benzer acı olayların yaşanmaması için hız kesicilerin aciliyetli olarak mahallemizin gerekli noktalarına yapılmasını talep ediyoruz. Öncelikli olarak da Temizel Sokak'tan başlanması gerektiğini düşünüyoruz.”

YAZIN TOZ KIŞIN ÇAMUR

“Gündeme getirmek istediğimiz bir başka konu ise birçok yere başvurmamıza rağmen Yeşilyurt Sokak üzerinde asfaltlama çalışması yapılmaması. Sokak, Yenişehir yolunun alt kısmından paralel uzanıyor ve çok sayıda vatandaş sokağı aktif kullanıyor. Birçok eve bu sokak üzerinden erişim sağlanıyor ama vatandaşlar yazın toz kışın çamur içinde yıllardır bu sıkıntıyı çekiyor. Konuyla ilgili İnegöl Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlara başvursak da başvurduğumuz her kurum başka bir kuruma yönlendiriyor. Son olarak bizlere söylenen ise sokağın, karayolları sınırları içerisinde kalması ve asfaltlamayı karayolları yetkililerin yapması gerektiği. İnegöl'ümüzü yöneten yöneticilerimize buradan çağrı yapmak istiyorum. Vatandaşlarımız kurumlar arası işlemeyen prosedür yüzünden mağdur edilmesin ve sokakta asfaltlama çalışması en kısa zamanda başlatılsın. Tüm ilçe halkımıza hayırlı günler diliyorum.”