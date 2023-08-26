Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Foça Mahalle Muhtarı İlker Can'ı ağırladı.MUĞLA (İGFA) - CHP Fethiye önceki dönem ilçe başkanı Mehmet Demir, çok önemli misafirler ağırladı. Hem Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu hem de Muhtar Can'ı konuk eden Demir, ziyaretin ardından, "Oldukça verimli bir gün geçirdik. Örnek belediyeciliğine takdir toplayan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoglu bizleri ziyaret etti. Öte yandan Foça Mahalle Muhtarı İlker Can ile de birlikte aşure dağıtımında bulunduk. Daha sonra orada bulunan vatandaşlarımızın sorun, öneri ve taleplerini dinledik. Esnaf ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

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