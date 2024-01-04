31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlere yönelik AK Parti'nin büyükşehir adaylarını belirleme süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Pazar günü yapılacak açıklama öncesi, gazeteci Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber bülteninde önemli bilgiler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü yapacakları açıklamaların partinin yerel yönetim seçimlerindeki kararlılığının bir ifadesi olacağını belirterek, sürprizlerle dolu bir duyuru yapacaklarını vurguladı. Ankara adayını ve seçim beyannamesini açıklamak üzere yeni bir salonun kullanılacağı belirtildi.

Fatih Portakal, Sözcü TV'de canlı yayında, AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul için AK Parti'nin adayının Ali Yerlikaya olduğunu yüzde 90 olasılıkla belirten Portakal, bu tercihin gönülsüz bir şekilde gerçekleştiğini ve "ancak emir demiri keser" bir durum olduğunu ifade etti.

Ankara'da ise AK Parti'nin adayının kesinlikle Turgut Altınok olduğunu belirten Portakal, İzmir için ise eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aday gösterileceğini aktardı. Portakal, Kasapoğlu'nun bir önceki dönemde İzmir'den milletvekili olduğunu ve CHP'nin adayı Tunç Soyer olursa AK Parti'nin başka bir aday çıkartacağını söyledi.