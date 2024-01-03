Emeklilerin maaşı zammı ile ilgili pek çok soru işareti ve merak edilen detay bulunurken gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir SGK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı çıkışı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Portakal "SGK ve Bağ-Kur emeklisine zam oranının yüzde 37,56'da kalacağını düşünmüyorum." dedi.

"SEYYANEN MUTLAKA OLACAKTIR"

Seyyanen zam konusunda da ifadeler kullanan Portakal "Seyyanen mutlaka olacaktır. Olmaz ise 16 milyona yakın emekli, AK Parti'ye sandıkta unutamayacağı ders verir." dedi.

"RAHATIM, YAPACAKLAR"

Potakal, paylaşımının devamında ise "Rahatım, yapacaklar. Elleri mahkum" ifadelerini kullandı.