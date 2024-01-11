Seçimlere 3 aydan kısa bir süre kaldı. Siyasi partiler son dönemece girerken adaylarını bir bir duyurmaya başladı.

CHP'nin dün gece saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyurmasının ardından birçok isimden tepki geldi.

Gazeteci Fatih Portakal'da tepki gösterenler arasında yerini aldı.

HEM ÖZEL'İ HEM SAVAŞ'I ELEŞTİRDİ

Youtube kanalında konuşan Fatih Portakal sert ifadeler kullanarak CHP'nin Savaş'ı yeniden aday göstermesi için şu ifadeleri kullandı:

"Böyle örnekleri lütfen siyasetimizden uzaklaştıralım. Bunlar faydası olan insanlar değil. Benim görüşüm tabii bunlar. Siz ister verin ister vermeyin ilgilenmiyorum.

"BUNLARA DERS VERİLMESİ GEREKİYOR"

Bunların olmaması gerekiyor. Bunlara ders verilmesi gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun. İstanbul'da Murat Kurum'a, Eskişehir'de rüşvet teklif eden Nebi Hatipoğlu'na, Hatay'da bu isme... Bakın 'tarihi bir karar' diyordu Özgür Özel, Candaş Tolga Işık'a verdiği röportajda.

"DEĞİŞİM OLDU DA NE OLDU?"

İşte tarihi karar falan değil, bildik bir karar. Söyledikleri de ortada. Siyasetçi işte ya. Değişim oldu da ne oldu. Sürekli puan kaybeden bir Özgür Özel'den bahsediyoruz.

"O ANKETİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Hataylıların isteğine göreymiş. Hatay'da anket mi yaptınız? Hatay'da Savaş'ı öne çıkaran o anketi ben görmek istiyorum. Kime yaptınız? Nasıl yaptınız? Şeffaflık ilkesine uydunuz mu? Kim verir ya Hatay'da...

Sorumluluğu olan insanlardan bir tanesi diyoruz. Ama az ama çok, yerel yönetim. Siz ailenizden birilerini kaybetmişsiniz gidip ankette ona oy vereceksiniz. 'Tamam çok iyi öldürdü', 'binalarda yıkıldı ben oyumu veriyorum' böyle mi yani? Bakış açınız bu mu?

"SİZ BU KAFAYLA GİDERSENİZ..?"

Özgür Bey puan kaybediyorsunuz. Ve böyle giderseniz sonunuzu hızlandırıyorsunuz. Cesaretsiz bir insansınız. Siz 'tarih yazacağız' derken 'sizin tarihinizi yazacaklar birkaç ay sonra. Siz bu kafayla giderseniz tarih marih yazamazsınız."