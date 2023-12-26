Türk futbolunun deneyimli ismi Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, tecrübeli teknik direktörle prensip anlaşmasına vardı. Terim'in yarın Atina'ya gitmesi bekleniyor, burada sözleşme detaylarına final dokunuşlarını yapacak.

Panathinaikos'un liderliği hedefleyen teknik direktör adayı, yarınki görüşme sonrasında 1,5 yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Geçen sezon ligin normal sezonunu lider tamamlayan Panathinaikos, play-off aşamasında şampiyonluğu rakibi AEK'e kaptırmıştı. Bu sezon ise 15 hafta geride kalan ligde 34 puanla ikinci sırada bulunan Atina temsilcisi, Terim ile güçlü bir işbirliği kurmayı hedefliyor.

Eğer görüşmede kesin anlaşma sağlanırsa, Fatih Terim, ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak. Bu müsabakalar, tecrübeli teknik adamın Panathinaikos kariyerine önemli bir başlangıç yapmasını sağlayabilir. Panathinaikos'un basketbol takımında ise Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.