30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek kutlama programının provası Vatan Caddesi’nde yapıldı. Provalar sonrası trafiğe kapatılan Vatan Caddesi ve caddeye bağlantılı yollar trafiğe açıldı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü kutlamaları için İstanbul Fatih Vatan Caddesi’nde prova gerçekleştirildi.

Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri hazır bulundu. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Prova nedeniyle 06.00’da geçici olarak trafiğe kapatılan caddede gerçekleşen provayı vatandaşlar da provaları izledi. Provaların ardından Vatan Caddesi ve bağlantı yolları tekrar trafiğe açıldı.