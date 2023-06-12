Fatih’te çevresine biber gazı sıkan şahıs ile onu uyaran esnaf arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 2 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da Fatih Nişanca Mahallesi Mollataşı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, otel sahibi Özcan K. (34) sabah saatlerinde pazar yerinde biber gazı sıkmış, çevrede bulunan esnaf Harun Kaya (25) ve Beşir Avşar (37) ise şahsı uyarmıştı. Esnafa tepki gösteren Özcan K. (34), çevredekiler tarafından darp edilmiş, olay yerinden uzaklaşan Özcan K. (34), akşam saatlerinde yeniden gelerek kendisini darp eden esnaf Harun Kaya ve Beşir Avşar’a ateş açmıştı. Sesleri duyan Harun Kaya, Beşir Avşar, esnaf G.K., M.A. da ateş ederek karşılık verdi. Açılan ateş sonucu yaralanan Beşir Avşar ve yeğeni Harun Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan Türkmenistan uyruklu mağdur Ahmet Nazarov (28) ve Gülcemal Orazman’ın (37) da aralarında bulunduğu toplam 4 yaralının ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Özcan K. (34), Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Özcan K. (34), adliyeye sevk edildi. Olayda Özcan K.’nin kullandığı 2 pompalı tüfeğin ve 1 silahın ele geçirildiği öğrenildi.