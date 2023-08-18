Fatih’te bir taksi şoförü, hastaneye gitmek için kaldırımda bekleyen yaşlı kadını değişim saatinde olduğunu iddia ederek aracına almadı. Saatlerce kaldırımda bekleyen yaşlı kadını ise başka bir taksiye binerek hastaneye gitti. Yaşlı kadını aracına alan taksi sürücüsü, “Herkes işini düzgün yapmalı” dedi.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Fatih Haseki Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir kadın ve yanındaki diğer vatandaş hastaneye gitmek üzere kaldırımda taksi beklemeye başladı. Saatler geçmesine rağmen hiçbir taksici yaşlı kadını taksisine almazken, bir taksi sürücüsü ise değişim saatinde olduğunu iddia ederek yaşlı kadını aracına almadı. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar, “Hep değişim saati mi oluyor?” diyerek tepki gösterdi.

Saatler sonra oradan geçen ve içerisinde müşterisi bulunan bir başka taksi sürücüsü ise, yaşlı kadının yorulduğunu görünce aracına alarak hastaneye götürdü. Taksi sürücüsü, “Herkes işini düzgün yapmalı” ifadelerini kullandı.