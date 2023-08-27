Fatih’te 20 gün önce iş yerine silahlı saldırı yapılan Şehmus Hasar, yazıhanedeki 8 yaşındaki torununu korumak için kendisini mermilerin önüne attı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Hasar olaydan yaralı olarak kurtulurken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 5 Ağustos Cumartesi gecesi saat 21.00 sıralarında Fatih Samatya Kocamustafapaşa’da bulunan bir otoparkta gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletli bir şüpheli otoparka gelerek silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında 8 yaşındaki A.H. de iş yerindeydi. İş yeri sahibi Şehmus Hasar torunu zarar görmesin diye öne atladı. Olay sonrası Hasar, 2 mermiyle yaralanırken saldırgan kaçtı.

"Ben bunların derdini ve amaçlarını bilmiyorum”

Yaşanan olayı sonucu yaralanan iş yeri sahibi Şehmus Hasar, “Yemek yedim, çöpleri tenekeye atmaya gittim. Karşıdan motorcu kıyafeti ile kaskını takmış, içeri girdim. Bende müşteri olduğunu düşündüm. Buradaki aboneler olduğunu düşündüm, önemsemedim. Adam bana bir el ateş etti. Ben çocuklarım diye bağırınca, eşime ve çocuklarıma ateş etti. Bana 11 el ateş etti. Ben bunların derdini ve amaçlarını bilmiyorum. Ben baldırımdan 1 kurşun, 1 tane bilek üstü ama kemikleri kırmış, tendonlarım kopmuş, sinirlerim zarar görmüş. Sakat kalma durumum var” dedi.

“Kendimi geri çektim, eşim kendini hedef etti”

Eşinin mermilerin önüne atladığını söyleyen Aygün Hasar, 5 ağustos akşam saatlerinde biri kasıtlı şekilde içeri girip önce torunumu ve beni öldürmek istedi. Çocuğum kendini can havliyle içeri masanın altına attı. Bende kendimi geri çektim, eşim kendini hedef etti. Mermiler, eşime geldi. Ben devlete vergimi ödeyen bir insanım. Eşim ve burayı çalıştırıyoruz. Hiç kimseye bir zararımız yok. Benim eşimle buraları terk etmem için torunumu öldürmek istediler. Ben torunumun yaşamasını istiyorum” şeklinde konuştu.

İddiaya göre aynı kişi veya kişilerin daha önce de otopark kapalıyken gelerek kapıdan isimsiz tehdit notları bıraktı. 3 yıldan bu yana otoparkı işleten Hasar çifti, 4 ay önce gelen tehdit mektuplarını dikkate almayarak çalışmaya devam etti.

Olay anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere kasklı bir şüpheli iş yerine kurşun yağdırdığı görülüyor. Otoparkın çeşitli noktalarına rastgele ateş açan şüphelinin silahından çıkan kurşunların 2 tanesi iş yeri sahibi Şehmus Hasar’a (57) denk geliyor. Saldırı sonrası otopark çalışanı Süleyman Demirkıran ofiste bulunan silahıyla saldırganın arkasından havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. Saldırganın henüz yakalanamadığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.