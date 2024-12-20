İstanbul Fatih’te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresindeki M1B Yenikapı - Kirazlı Metro hattının Topkapı - Ulubatlı Metro durağının bulunduğu yaya alt geçidi su bastı. Alt geçitte bulunan lavabolarının patlaması sonucu taşan su nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu. İBB ekipleri yaya alt geçitteki su tahliyesi çalışması başlatırken, alt geçidi kullanan vatandaşların ise su birikintisi nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini ifade eden bir vatandaş, “Karşıya geçecektim ama geçemedim. Burada bir önlem alınsa da karşıya geçsek. Şuan trafikte yok araçlarda hızlı geçiyor” dedi.