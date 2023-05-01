Fatih’te caddenin karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda Bayrampaşa istikametinde gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki Ümit Baş’a aracıyla çarptı ve olay yerinden kaçtı. Kaçan şahsın aracının plakası alınamadı. Çarpmanın etkisiyle caddeye savrulan ve ağır yaralanan Ümit Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza olan bölgeyi şeritle kapatarak kontrol altına aldıktan sonra incelemelerde bulundu ve kaçan şahıs ile ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekipleri Ümit Baş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Ümit Baş’ın cansız bedeni kaldırıldı ve Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.