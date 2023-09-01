İstanbul Fatih’te aynı teknede eğlenen iki grup arasında yaşanan sopalı kavga ve bir adamın sevgilisine yumruk atarak cep telefonunu aldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fatih’te dün yabancı uyruklu kişiler arasında 2 farklı olay yaşandı. Teknede eğlenen gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekneden inen bir kişi kısa süre sonra elinde sopayla geri gelerek tartıştığı kişilere saldırdı. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bir diğer olay ise Fındıkzade’de iki sevgili arasında gerçekleşti. Öfkeli adam sevgilisinin elinden cep telefonunu almaya çalıştı. Cep telefonunu vermek istemeyen kadın, sevgilisinin yumruklu saldırısına maruz kaldı. Sevgilisinin cep telefonunu zorla alan adam olay yerinden uzaklaşırken bölgede devriye atan polis ekipleri tarafından yakalandı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.