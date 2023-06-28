Fatih Atatürk Bulvarı’nda bir şahıs arkadaşını defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklı saldırı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede buluşan 2 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, taraflardan biri diğerini defalarca bıçakladı.

Tekrar bıçaklamak istedi

Yaralanan ve yola düşen şahsın yanına tekrar giden şüpheli, yeniden bıçaklı saldırıda bulunmak istedi. Çevredeki vatandaşlar şüpheliyi durdurduktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmayan, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın arkadaşını defalarca bıçakladığı ve peşinden kovaladığı anlar yansıdı.