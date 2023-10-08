Fatih’te yüzlerce kişi Filistin’e destek için bir araya geldi.

Fatih Camii’nde akşam saatlerinde yüzlerce kişi, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen ‘Fetih Yürüyüşü ’ne katıldı. Filistin’e destek vermek için bir araya gelen topluluk, sloganlar atarak Fatih Anıt Parkı’na doğru yürüyüş yaptı.

Programda konuşan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "Bugün elhamdülillah, sabah uyandığımızda fethin kapılarının açıldığının müjdesini Filistinli kardeşlerimiz bizlere vermiş oldular. Hem şehitler ile Filistin toprakları bugün sulandı, öbür taraftan da Siyonist İsrail’in aşılmaz denilen, girilemez denilen, yıkılamaz denilen, istihbaratımız güçlü denilen yapılarına Allah-u Ekber nidaları ile kardeşlerimiz öyle bir girdiler ki hamdolsun kalelerini başlarına yıkmış oldular. Biz Müslüman’ız. Bizi yaratan, bizi yaşatan Allah’a iman ediyoruz. O açıdan yıllardır hapsedilen, yıllardır hiçbir şeyin sokulmadığı, ablukaya sokulan Gazze’den aynı ebabil kuşları gibi, kardeşlerimiz o imkansızlığın içerisinde kendi yaptıkları paraşütlerle, ellerindeki dar imkanlarla Gazze semalarından zalim Siyonistlerin gasp ettiği Filistin topraklarına girmiş oldular. Öyle bir zafer kokusu geliyor ki” dedi.