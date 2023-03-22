Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Başkanı Hüseyin Alan, Fay hattı üzerinde bulunan 4 hastaneden birinin Bursa'da bulunduğunu açıkladı.

NTV'nin haberine göre veritabanında bulunan 2 bin 420 sağlık tesisinin yer aldığı bölge incelendi, risklerine göre sınıflandırıldı. Yapılan araştırmaya göre fay hattı üzerinde 4 hastane bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Başkanı Hüseyin Alan, "İkisi Jeoloji Mühendisleri Odası bulunuyordu. Hatay'dakilerin durumu biliyoruz, bir kısmı yıkıldı. Bursa'da bir hastanemiz söz konusu. Bir de Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki devlet hastanesi olduğunu ifade edeyim. Ama biliyoruz ki, veritabanımızda olmayan çok daha fazla sayıda özel sektör tarafından işletilen sağlık tesisi var" ifadelerini kullandı.

Çok yüksek riskli olarak tanımlanan sağlık tesisi sayısının ise 92 olduğunu belirten Alan, "Bunlar olası depremlerde doğrudan hasar alacak binalar" dedi.