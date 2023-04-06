Adana’nın Saimbeyli ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Olayda araçtaki 4 kişi yaralanırken, çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin öğretmen olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖĞRETMENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda hayatını kaybedenlerin Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak adlı öğretmenler olduğu öğrenildi. Öğretmenlerin Feke ilçesinde ikamet ettiği ve her gün köye geliş gidiş yaptıkları, kazanın bugün ilçeye dönerken meydana geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden öğretmenlerden Dilek Altıparmak'ın 4-A sınıf öğretmeni, Rahime Topak'ın ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi.