Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen yolcu otobüsüne kamyonun çarptığı kazada 4 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, sabah erken saatlerde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Malatya'ya yolcu taşıyan Y.K. yönetimindeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüse, aynı yöne giden İ.A. idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan, 1'i ağır, 36 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 31 YARALI

Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kazada 4 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Akçadağ İlçesi Develi Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan D-300 Karayolu üzerinde 02.01.2024 günü saat 06.30 sıralarında Y.K. isimli şahsın yönetiminde bulunan 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde ilerlediği esnada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilmiştir. Yolcu otobüsünün devrilmesinin akabinde PTT’ye ait 06 CHL 767 plakalı kamyon sürücüsü İ.A'nın devrilen otobüse arkadan çarpması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada, Otobüs sürücüsü ve beraberinde bulunan 31 yolcu yaralanmış, 4 şahıs vefat etmiştir. Yaralı şahıslardan 10’u Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 13’ü Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve 4’ü Battalgazi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır."

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonun devrilen yolcu otobüsüne çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin; Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 31 kişinin tedavileri ise sürüyor.