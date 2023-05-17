Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hastanede tedavi göre Uzman Çavuş Burak Tunca 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

D-140 kara yolu Balbalı Mahallesi mevkiinde 4 Mayıs günü gece saatlerinde meydana gelen kazada, Kuzuluk Mahallesi mevkiine seyir halinde olan Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 54 EL 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Hacer Tunca olay yerinde hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan İbrahim Tunca, Burak Tunca, Murat Yılmaz ve Nihat Çakıl yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, Çakıl ve İbrahim Tunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş Burak Tunca (30) ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Burak Tunca, yoğun bakımdaki yaklaşık 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükselirken, kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.