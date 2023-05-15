D100 Karayolunda tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen feci kazada şans eseri sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, D100 Karayolu Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 41 AAU 407 plakalı Mercedes marka tırla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki beton bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın çekicisi karşı şeride geçti. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ekipler olay yerine gelirken sürücünün burnu bile kanamadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza sebebiyle yolu tek şeritten verirken uzun araç kuyrukları oluştu.

Çekici yardımıyla tır yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.