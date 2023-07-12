Bir sürücü sokağın ortasında bulunan çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İ.D.’yi fark etmeyerek üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sokağa dönen aracın yolun ortasındaki çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.