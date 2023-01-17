Feci ölüm

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Nizamettin G.(40) yönetimindeki

10 AAC 640 plakalı minibüs, karayoluna aniden çıkış yapan Suriye Uyruklu Mustafa Ubeydet(25) yönetimindeki Elektrikli bisiklete çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle bisikletiyle 30 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine Ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi morga alındı. Minibüsün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.