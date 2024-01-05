Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Erzurum'un Horasan ilçesi arasındaki kara yolunda, Karakurt mevkisinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası büyük bir faciayla sonuçlandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iki otobüs ile bir kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Olay yerine hemen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kars Valisi Ziya Polat, kazada yaşanan trajediyi doğrulayarak, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgede etkili olan kar ve buzlanmanın kazaya neden olabileceği ifade edilirken, olayın detayları henüz tam olarak ortaya çıkmadı. Valilikten yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan 8 kişinin Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.