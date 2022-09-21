Fed kritik faiz kararını açıklayarak, politika faizinde 75 baz puan artırıma gitti. Banka böylelikle faizleri yüzde 3,00-3,25 seviyesine çıkardı.
ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, ekonomistlerin beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan yükselterek; faizleri yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.
Fed bir önceki toplantının yapıldığı temmuz ayında, politika faizinde beklentilere paralel 75 baz puan artırıma gitmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.