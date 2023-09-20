ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed, federal fonlama oranını piyasa beklentilerine paralel olarak %5,25 ila %5,50 sabit tuttu.

Piyasa, temel faiz aralığının bu seviyede kalmasını bekliyordu.

FOMC en son 26 Temmuz'da faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar faiz oranlarını toplam 525 baz puan artırma kararı aldı.

FED bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. Fed yetkilileri bu yıl daha fazla artış bekliyor. 19 üyeden 12'si bu yılın sonuna kadar daha fazla faiz artırımı beklediklerini söyledi. Bu ifade, karar metninde de tekrarlandı ve yetkililerin "uygun gördükleri ek politika sıkılaştırmasının derecesini belirleyecekleri" vurgulandı.