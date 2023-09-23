Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 15. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilerin 8, Akdeniz ekibinin de 3 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00’de karşılaşacak. Ligde 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi oynadığı 4 müsabakada 12 puan topladı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Alanyaspor ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlikle aldığı 7 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 15. randevu

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Geride kalan 14 maçta sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler ise 3 kez üstünlük sağladı. 3 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Kanarya’nın 31 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de rakibini 5-0’lık skorla yenen Fenerbahçe, Alanya’daki maçı da 3-1 kazanmıştı.

11 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de 4 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 7 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.