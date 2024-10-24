UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe puanını 5’e yükseltti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United’ı konuk ederken sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Youssef En-Nesyri’den geldi. Fenerbahçe, organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise’i 2-1 mağlup ederken, ikinci haftada deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Kanarya, bu beraberlikle 3. hafta sonunda puanını 5’e yükseltti. Manchester United ise 3. maçında da berabere kalarak 3 puana çıktı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında 7 Kasım’da AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.