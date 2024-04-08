Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Süper Kupa mücadelesi saat 21.30’da başladı. Fenerbahçeli oyuncular, 2. dakika sahayı terk etti. Maçın tatil olmasıyla birlikte taraftarlar Fenerbahçe’ye ceza alınıp alınmayacağını araştırıyor.



FENERBAHÇE MAÇTAN ÇEKİLDİĞİ İÇİN CEZA ALACAK MI?

Fenerbahçe Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekildi. Sarı lacivertliler, U19 takımı oyuncuları Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan ve Çağrı ile sahaya çıktı.

Mücadelenin 2. dakikasında sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Yaşanan gelişmelerin ardından hükmen mağlubiyet kararı hakem raporuna göre PFDK tarafından verilecek. Sarı-lacivertliler, kararı Tahkim Kurulu'na taşıyabilecek.

Yönetmelikte yer alan bilgiye göre kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye kupasına katılmaktan men edilir.

Bir sonraki sezon şampiyon olsa daha Süper Kupa’da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF’nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bunlara ek olarak Futbol Disiplin Talimatında yer alan bilgiye göre talimatlara aykırı hareket uyarınca para cezaları ve hak mahrumiyeti cezaları verilebilecek.