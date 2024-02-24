Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa’yı 2-1 yenerken, iç sahada son 5 maçta kalesini gole kapatamadı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçın 9’unda kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, iç sahada ise bu başarılı grafiğini sergileyemedi. Sahasında oynadığı 14 maçta 16 gol yiyen Fenerbahçe, son 5 iç saha maçında kalesini gole kapatamadı. Ligin 18. haftasında Kadıköy’de Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında sırasıyla; Konyaspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde gol gördü.