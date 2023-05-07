Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, play-off çeyrek final rövanş maçında Vefa Stadı’nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 38. dakikada Coleman’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın 51. dakikasında Prisca’nın golüyle Karagümrük beraberliği yakalayarak skor 1-1’e geldi. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Kadın Futbol Süper Ligi yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Eşleşmenin ilk karşılaşması 13 Mayıs’ta sarı-lacivertlilerin evinde, rövanş ise 20 Mayıs’ta sarı-kırmızılıların sahasında oynanacak.