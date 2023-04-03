ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmayı 79-64 kazandı. Sarı-lacivertliler, çeyrek final serisini 2-0’la geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman xx, Abdullah Koputan xx, Sezer Bor xx
Beşiktaş: Evans xxx 27, Billings xx 16, Melek Uzunoğlu x, İrem Naz Topuz x 4, Elif Bayram xx 12, Kübra İmren Sevindik x 5, Yağmur Kübra Taşar x, Draşkiceviç x
Antrenör: Aziz Akkaya
Fenerbahçe: Meesseman xx 14, Stewart xxx 26, Vandersloot xxx 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın x 5, Stokes xx 6, İdil Saçalır x 5, Şerife Alperi Onar x 3, Gizem Başaran x, Manolya Kurtulmuş x
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 16-16
Devre: 41-36 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 56-57 (Fenerbahçe lehine)
İHA