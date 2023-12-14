Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 6. maçında kendi sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından sarı-lacivertliler, H Grubu'nu zirvede tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Gove Petreski

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi (Serdar Aziz dk. 63), Djiku (Yusuf Akçiçek dk. 78), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (King dk. 63), Tadic (Cengiz Ünder kd. 74), Szymanski, Dzeko (Umut Nayir dk. 74)

Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Kent, Batshuayi, Crespo

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bukata (Prochazka dk. 66), Zelijkovic, Bernat, Ofori (Ujlaky dk. 80), Duris (Djiuricin dk. 74), Azango (Paur dk. 66)

Yedekler: Rusov, Vantruba, Kompan Breznik, Oseni

Teknik Direktör: Michal Gasparik

Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 36), Tadic (dk. 48 pen.), Dzeko (dk. 60 ve 61) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Djiku, Oosterwolde (Fenerbahçe), Bukata (Spartak Trnava)