UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetmendeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Pierre Sage’in çalıştırdığı Fransız ekibi Lyon, İtalyan hakem Simone Sozza’nın düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Kritik mücadelede kazanan çıkmadı. Karşılıklı pozisyonlara rağmen 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Lyon'a karşı resmi maçlarda galibiyet alamama serisini bitirememiş oldu.
Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 2 maça yükselen Fenerbahçe puanını 9'a yükseltti. Lyon ise 14 puana ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile karşılaşırken, Lyon evinde Ludogorets'i ağırlayacak.