Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Sinead Jack, Maja Ognjenovic, Irina Voronkova, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Simge Aköz (L), Aybüke Özel (L), Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Elif Şahin, Yaprak Erkek
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalac, Melissa Vargas, Ana Cristina, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Buse Ünal
Setler: 18-25, 25-23, 16-25, 25-17, 10-15
Süre: 1 saat 59 dakika (26, 29, 23, 23, 18)