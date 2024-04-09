Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin maçı terk etmesi ve Galatasaray'ın saha içi olaylar nedeniyle karşı karşıya geldikleri Turkcell Super Kupa finalini incelemek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

7 Nisan Pazar günü gerçekleşen Turkcell Super Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, erken dakikalarda tartışmalı anlara sahne oldu. Maçın henüz 1. dakikasında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin kaydettiği golle sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçerken, bu golün hemen ardından Fenerbahçe'nin genç oyuncuları sahadan çekildi. Bu hareket, Fenerbahçe'nin teknik heyetinden aldığı talimat doğrultusunda gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finalde yaşanan bu olayları yakından takip ederek, konuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na taşıma kararı aldı. Kurul, hem Fenerbahçe'nin maçı terk etme gerekçelerini hem de Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahüratla saha içindeki olayları detaylı bir şekilde değerlendirecek.