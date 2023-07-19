Fenerbahçe, 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao’nun sözleşme görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun sözleşme görüşmelerini devam ettirmek için İstanbul’a geleceğini bildirdi. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, şuana kadar Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Dusan Tadic’i kadrosuna kattı.

Geride kalan sezonda Serie A’da Udinese formasıyla 28 maçta forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.