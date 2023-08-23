UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda sahasında Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe, rövanş mücadelesi için taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente’yi konuk edecek. Yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Bu turun rövanş karşılaşması ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Turnuvaya 2. Eleme Turu’ndan başlayan Twente, İsveç ekibi Hammarby’i (1-0, 1-1) elerken, 2. turda da Letonya takımı Riga FC’yi saf dışı bırakarak (2-0, 3-0) başararak üst tura yükseldi.

Avrupa’da 259. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 258 kez boy gösterdi. Bu süreçte 99 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde 368 gol gördü.

Konferans Ligi’nde 7. maç

UEFA’nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi’nde sarı-lacivertliler, 7. kez mücadele edecek. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini 5-0 ve 4-0’lık skorlarla yenerek turnuva dışında bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor’la mücadele eden Kanarya, her iki maçta da (3-1, 3-0) sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Konferans Ligi’nde 19 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.

Kanarya’dan 6 maçta 6 galibiyet

2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4, Süper Lig’de ise 2 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 6 müsabakada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Twente, Hollanda Ligi’nde 2. sırada

Twente, Hollanda Eredivisie’nin yeni sezonunda oynadığı 2 maçı da kazanırken, AZ Alkmaar’ın ardından 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, tüm kulvarlarda 6 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

Twente ile 14 yıl sonra

Hollanda temsilcisi ile 14 yıl sonra karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etti. İstanbul’da oynanan maçı Twente 1-0 kazanırken, deplasmanda ise Fenerbahçe sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe, tek yenilgisini aldığı rakibi önünde grubu 15 puanla lider tamamlamıştı.

İngiliz hakem Andrew Madley düdük çalacak

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak müsabakada İngiliz hakem Andrew Madley düdük çalacak. Madley’in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.