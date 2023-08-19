Fenerbahçe, 21 Ağustos Pazartesi akşamı deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak sarı-lacivertliler, ardından Samsun’a gidecek.