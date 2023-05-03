Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği V.Bank’ı, 21-25, 25-13, 25-19 ve 25-16 setlerle 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Recep Karakoç, Ozan Sarıkaya
Fenerbahçe Opet: Melissa Vargas, Eda Dündar, Ana Cristina, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Macris Carneiro, Gizem Örge (L)
V.Bank: Gabriela Guimaraes, Paola Egonu, Kara Bajema, Zehra Güneş, Kübra Akman, Chiaka Ogbogu, Nika Daalderop, Aylin Acar (L)
Setler: 21-25, 25-13, 25-19, 25-16
Süre: 101 dakika (24,26,25,26)